Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sadece sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek sürpriz bir programda gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “sürpriz bir programa“ katılacağı bildirmişti. Erdoğan'ın “Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım“ ifadeleriyle duyurduğu program başladı.

Kaynak: haberinburada....