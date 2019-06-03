SON DAKİKA! CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: GENERALLER HAKKINDA SARFEDİLEN İFADELER RAHATSIZ EDİCİ
Son dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bir yorumcu tarafından TSK'yı komuta eden generaller hakkında sarfedilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir.“ dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ulusal bir televizyon kanalında generallerle ilgili açıklamalara tepki gösterdi. Altun, “Ulusal bir televizyon programında, programa katılan bir yorumcu tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerini komuta eden generaller hakkında sarfedilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir. Bu ifadeleri kullanan kişinin sayın Cumhurbaşkanımızın adını ağzını alarak bu sözleri sarfetmesi ise bir diğer talihsizliktir....
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