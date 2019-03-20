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Son Dakika! Cumhurbaşkanlığından Yeni Zelanda Saldırısıyla İlgili Açıklama: Türk Halkını ve Türk Devletini Hedef Almaktadır

SON DAKİKA! CUMHURBAŞKANLIĞINDAN YENİ ZELANDA SALDIRISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: TÜRK HALKINI VE TÜRK DEVLETİNİ HEDEF ALMAKTADIR

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Zelanda saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Terör manifestosu sadece Erdoğan'ı değil Türk halkını ve Türk devletini de hedef almaktadır.“ dedi.

Tarih : 20 Mart 2019, 21:50
Puan Ver : Son Dakika! Cumhurbaşkanlığından Yeni Zelanda Saldırısıyla İlgili Açıklama: Türk Halkını Ve Türk Devletini Hedef Almaktadır(5/10)1

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı. Altun, açıklamasında, “Terör manifestosu sadece Erdoğan'ı değil Türkiye ve Türk halkını da hedef almaktadır“ dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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