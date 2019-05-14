Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye Müzakere Heyeti Başkanı Nasr el-Hariri ile birlikte çektirdiği fotoğrafı kullanarak, “Rejimin saldırıları, Soçi Muhtırası'nın açık ihlalidir ve Astana ruhuna aykırıdır. “ ifadesini kullandı.

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