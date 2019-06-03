SON DAKİKA! ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLADI
Son dakika! Enflasyon, Mayıs ayında yüzde 0,95 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 19,50'den yüzde 18,71'e geriledi.
Kaynak: haberinburada. . ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Meteoroloji’Den Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı
- İl İl Bayram Namazı Saatleri 2019 Diyanet Tarafından Açıklandı
- İran’Dan Abd’Nin Şartsız Müzakere Teklifine Cevap: Kelime Oyununu Bırakın
- Honaz’Da Seçimi Kazanan Chp’Li Yüksel Kepenek, Gözyaşlarını Tutamadı
- Mazbatası Elinden Alınan Eşinin Yerine Seçime Girdi, Oyları Artırarak Muhtar Seçildi
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kraliyet Gelini Meghan Markle İçin ’Ahlaksız’ Diyen Trump, İddiaları Yalanladı
- Venedik’Te Dev Cruise Gemisi Kontrolden Çıkıp Yolcu Gemisine Çarptı! Yaralılar Var
- Kadınlar Market Sahibinin Dikkatini Dağıttı, İki Çocuk Hırsızlık Yaptı
- Çinliler Maraş Dondurmasına Merak Saldı! Ülkelerinde Dondurmacı Açıyorlar
- İsrail’Den Suriye’Ye Füze Saldırısı: 3 Suriyeli Asker Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar