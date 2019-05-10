Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin S-400 krizi nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerine yanıt verdi. Erdoğan, “Hem NATO üyesi olacaksın, stratejik ortak olacaksınız, hem de size yaptırım konuşulacak. Yaptırım konuşulması kabul edilebilir değil....



































