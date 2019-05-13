Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Seçimin yenilenmesi kararını itibarsızlaştırmak isteyenler ısrarla 'Nasıl olur da sadece Büyükşehir yenilenir?' diyor. 26 ilçenin her birinde sonucu değiştirmeyen oylar İ