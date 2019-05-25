SON DAKİKA! ERDOĞAN: SANDIK BAŞKANLARI KANUNA AYKIRI ŞEKİLDE ATANDI, İŞTE HIRSIZLIK BURADA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da esnafla iftar programında konuştu. Erdoğan, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, “754 sandık kurulunun başkanları kanuna aykırı şekilde atanmıştır, işte hırsızlık buradadır. 18 sandığın sayım döküm cetveli bulunamadı....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Genç İşçinin Cansız Bedeni, Çalıştığı Fabrikanın Atık Su Kuyusunda Bulundu
- Bıçaklı Saldırgan, Dizinden Vurularak Etkisiz Hale Getirildi
- Tkp’Den Komünist Başkan’A ’Dersim’ Tepkisi: Gündeme Gelmesi Yersiz Olmuştur
- İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 25 Mayıs Cumartesi İl İl İftar Vakitleri
- Olcay Şahan, Trabzonspor’A Veda Etti
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Comolli, Başakşehir-Alanyaspor Maçını Tribünden Takip Etti
- Abd Savunma Tasarısında Türkiye Maddesi: Rusya İle S-400 Anlaşmasından Vazgeçmezsen F-35 Ortaklığına Son Veririz
- Wikipedia, Türkiye’Deki Erişim Engelini Aihm’E Götürüyor
- Bomba İddia! Vladimir Putin’İn İkiz Bebekleri Dünyaya Geldi
- Kaldırımda Yürüyen Kadınlara Durup Dururken Yumruk Attı! Saldırı Anı Kamerada
Bu Haberle İlgili Yorumlar