Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yargın mensuplarıyla buluştuğu iftar yemeğinde konuşma yaptı. Erdoğan, son reform paketiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi, adalette yaşanan gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Adalete olan güvenin sarsıldığı bir toplumda barış, huzur ve istikrar da kalmaz....



































