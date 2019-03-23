Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi öncesinde çok sayıda vatandaş Atatürk Kültür Merkezi'ne geldi.

Kaynak: haberinburada. ....