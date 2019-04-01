Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaptı. Erdoğan, İstanbul yarışı için “İstanbul'da mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı'nda veya başa baş. Bu ne demektir? Bu, büyükşehri vermiş olsa dahi ilçeleri vermediği anlamına gelir....



































