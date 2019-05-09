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SON DAKİKA! ERDOĞAN’DAN İSTANBUL SEÇİMLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA: EN DOĞRU KARAR VERİLMİŞTİR


Son Dakika! Erdoğan’dan İstanbul Seçimleriyle İlgili Açıklama: En Doğru Karar Verilmiştir
Tarih : 09 Mayıs 2019, 23:30
Puan Ver : Son Dakika! Erdoğan’Dan İstanbul Seçimleriyle İlgili Açıklama: En Doğru Karar Verilmiştir(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen “ Ankara'nın Enleri“ Ödül Töreni'nde, sanayici ve iş adamlarına seslendi. Erdoğan, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Seçimin ertesi gün netleşen sonuçlar, 39 ilçeden 25'ini almış olmamıza rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını ilk etapta 28 bin oyla kaybettiğimizi ilan etmişlerdi. Yapılan itirazlarla bu rakam en son 13 bin küsurata kadar geriledi....

















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