Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen “ Ankara'nın Enleri“ Ödül Töreni'nde, sanayici ve iş adamlarına seslendi. Erdoğan, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Seçimin ertesi gün netleşen sonuçlar, 39 ilçeden 25'ini almış olmamıza rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını ilk etapta 28 bin oyla kaybettiğimizi ilan etmişlerdi. Yapılan itirazlarla bu rakam en son 13 bin küsurata kadar geriledi....



































