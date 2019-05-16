Son dakika! Süper Ligin 33. haftasında belki de şampiyonu belirleyecek olan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Ligde şampiyonluk yarışı veren ve 66'şar puanı bulunan lider Galatasaray ile takipçisi Medipol Başakşehir pazar günü Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Bütün sezonun belki de en kritik maçı olan bu karşılaşmayı ise Cüneyt Çakır yönetecek.

Kaynak: haberinburada....