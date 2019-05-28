SON DAKİKA! GÖKOVA KÖRFEZİ’NDE 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: haberinburada. ....
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