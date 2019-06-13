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Son Dakika! Hastanede Klima Ünitesi Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Son dakika! Hastanede klima ünitesi patladı: 1 ölü, 3 yaralı

SON DAKİKA! HASTANEDE KLİMA ÜNİTESİ PATLADI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Son dakika! Antalya'da, özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tarih : 13 Haziran 2019, 11:30
Puan Ver : Son Dakika! Hastanede Klima Ünitesi Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı(8/10)4

Antalya'da özel bir hastanenin klima ünitesinde tamir sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, tamiratı yapan işçi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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