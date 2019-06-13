SON DAKİKA! HASTANEDE KLİMA ÜNİTESİ PATLADI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika! Antalya'da, özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Antalya'da özel bir hastanenin klima ünitesinde tamir sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, tamiratı yapan işçi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaynak: haberinburada....
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