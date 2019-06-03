SON DAKİKA! İHRACAT MAYIS’TA CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI
Son dakika! İhracat Mayıs ayında yüzde 11,46 artarak 16,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Mayıs rakamına ulaşıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. İhracat Mayıs'ta yüzde 11,46 artarak 16,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Mayıs rakamına ulaşıldı....
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