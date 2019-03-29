giliz parlamentosu Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetti. İngiltere Parlamentosu, ya mevcut koşullarda İngiltere ya AB'den Brexit'in bir süre daha ertelenmesini isteyerek Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak, ya da AB'den anlaşma olmadan ayrılacak.

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