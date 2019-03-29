Son dakika! İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince'nin görevinden ayrılacağı bildirildi. Özince'nin munzam sandıkta yönetim kurulu başkanı olarak devam edeceği öğrenildi.

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince görevinden ayrılıyor. Özince munzam sandıkta yönetim kurulu başkanı olarak devam edecek. İş Bankası Yönetim Kurulu'nun Salı günü toplanarak Özince'nin yerine gelecek ismi belirlemesi bekleniyor....



































