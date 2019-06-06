SON DAKİKA! İSTANBUL ŞİLE’DE ÇARDAK ÇÖKTÜ! VATANDAŞLAR GÖLE DÜŞTÜ
İstanbul Şile Saklıgöl'de bir çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Gölde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiyenin ve çevredekilerin çabasıyla kurtarıldı. Kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı....
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