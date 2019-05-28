SON DAKİKA! İSTANBUL’DA ALİBEYKÖY BARAJI’NA GİREN 2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na girdikten sonra kaybolan iki çocuktan acı haber geldi. Barajda kaybolan iki çocuğun cansız bedenine az önce ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, serinlemek için Alibeyköy Barajına giren 2 çocuk kayboldu....
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