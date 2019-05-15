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Son Dakika! İstanbul’da Öğrenci Aylık Mavi Kart Ücretinin 85 Liradan 40 Liraya İndirilmesi Kabul Edildi

SON DAKİKA! İSTANBUL’DA ÖĞRENCİ AYLIK MAVİ KART ÜCRETİNİN 85 LİRADAN 40 LİRAYA İNDİRİLMESİ KABUL EDİLDİ

Son dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesini oy birliğiyle kabul etti. Ayrıca 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak.

Tarih : 15 Mayıs 2019, 16:20
Puan Ver : Son Dakika! İstanbul’Da Öğrenci Aylık Mavi Kart Ücretinin 85 Liradan 40 Liraya İndirilmesi Kabul Edildi(5/10)1

İstanbul'da ulaşım ücretlerine ilişkin İBB Meclis'i karar aldı. Bundan sonra öğrenci aylık mavi kart ücreti 85 liradan 40 liraya geriledi. Ayrıca İBB Meclisi'nde, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda ve Ramazan Bayramı'nda kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı“ oy birliğiyle kabul edildi....

















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