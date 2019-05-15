Son dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesini oy birliğiyle kabul etti. Ayrıca 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak.

İstanbul'da ulaşım ücretlerine ilişkin İBB Meclis'i karar aldı. Bundan sonra öğrenci aylık mavi kart ücreti 85 liradan 40 liraya geriledi. Ayrıca İBB Meclisi'nde, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda ve Ramazan Bayramı'nda kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı“ oy birliğiyle kabul edildi....



































