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SON DAKİKA! İSTANBUL’DA YOLCU OTOBÜSÜYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 15 YARALI


Son Dakika! İstanbul’da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı
Tarih : 31 Mayıs 2019, 09:30
Puan Ver : Son Dakika! İstanbul’Da Yolcu Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 15 Yaralı(10/10)6

Ümraniye TEM Bağlantı Yolu Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otomobil yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. Otomobilin içindeki bir kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 15 kişi ise yaralandı....

















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