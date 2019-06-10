SON DAKİKA! İZLANDA’DAKİ SKANDALA TÜRKİYE’DEN TEPKİ: GEREĞİNİ YAPACAĞIZ
Son dakika! A Milli Takıma İzlanda'da yapılan saygısızlığın ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın“ dedi.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçı için İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımı'na pasaport kontrolü ve arama sırasında saygısızlık yapıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın“ dedi....
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