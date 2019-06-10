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Son dakika! İzlanda’daki skandala Türkiye’den tepki: Gereğini yapacağız

SON DAKİKA! İZLANDA’DAKİ SKANDALA TÜRKİYE’DEN TEPKİ: GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

Son dakika! A Milli Takıma İzlanda'da yapılan saygısızlığın ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın“ dedi.

Tarih : 10 Haziran 2019, 08:20
Puan Ver : Son Dakika! İzlanda’Daki Skandala Türkiye’Den Tepki: Gereğini Yapacağız(9/10)5

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçı için İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımı'na pasaport kontrolü ve arama sırasında saygısızlık yapıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın“ dedi....

















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