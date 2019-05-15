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Son Dakika! Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir’deki Sandıklarda Başlatılan Soruşturma Birleştirildi

SON DAKİKA! KADIKÖY, MALTEPE VE ATAŞEHİR’DEKİ SANDIKLARDA BAŞLATILAN SORUŞTURMA BİRLEŞTİRİLDİ

Son dakika! Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de sandıklarda usulsüzlük iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmalar, 3 ana soruşturma dosyasında birleştirildi.

Tarih : 15 Mayıs 2019, 14:30
Puan Ver : Son Dakika! Kadıköy, Maltepe Ve Ataşehir’Deki Sandıklarda Başlatılan Soruşturma Birleştirildi(9/10)5

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimde usulsüzlük yapıldığına ilişkin yürüttüğü çok sayıda soruşturmayı, “Kadıköy soruşturması“, “Maltepe soruşturması“ ve “Ataşehir soruşturması“ adı altında üç ayrı soruşturmada birleştirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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