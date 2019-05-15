İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimde usulsüzlük yapıldığına ilişkin yürüttüğü çok sayıda soruşturmayı, “Kadıköy soruşturması“, “Maltepe soruşturması“ ve “Ataşehir soruşturması“ adı altında üç ayrı soruşturmada birleştirdi.

Kaynak: haberinburada. ....