TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 oranında azalarak 84 bin 403 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 481 konut satışı ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip oldu.

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