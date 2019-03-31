Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge'de oy verme işlemi sırasında Saadet Partili 2 kişinin öldüğü silahlı saldırı ile ilgili 4 kişinin yakalandığını açıkladı. Vali Baruş, “Olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bizzat yürütülüyor. “ dedi....



































