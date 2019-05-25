SON DAKİKA! MARMARA’DA 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Marmara Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Tekirdağ ve ilçelerinde de hissedildi.
Kaynak: haberinburada....
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