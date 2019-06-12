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SON DAKİKA! MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI


Son Dakika! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tarih : 12 Haziran 2019, 15:50
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Merkez Bankası yılın dördüncü Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Banka beklendiği gibi politika faizini değiştirmeyerek yüzde 24'te tuttu. Merkez Bankası, 14 Eylül 2018'deki toplantısından bu yana faizde değişikliğe gitmedi....

















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