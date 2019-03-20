Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, Yeni Zelanda'da masum insanların yalnızca inançlarından dolayı hunharca katledildiği terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtilerek, “Yaşanan hadise tüm yönleriyle istişare edilmiş, Türk düşmanlığını da ihtiva ettiği anlaşılan İslam karşıtı ırkçı zihniyeti besleyen iklimin, bireysel ve organize unsurlarının deşifre edilerek kararlılıkla üzerine gidilmesi gerektiği ifade edilmiştir. “ değerlendirmesinde bulunuldu.

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