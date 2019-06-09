SON DAKİKA! MSB’DEN, ŞEHİT OLAN ASKERİMİZLE İLGİLİ AÇIKLAMA: KANI YERDE KALMADI!
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı şehit olan askerimizle ilgili açıklama yaparak, “Şehit olan kahraman silah arkadaşımız ile yaralılarımızın kanı yerde bırakılmamıştır.“ ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG terör örgütü tarafından TSK'nın Suriye'nin Halep kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine yapılan saldırı sonucunda şehit olan ve yaralı askerlerimizle ilgili açıklama yaptı.
Kaynak: haberinburada. ....
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