Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın katılacağı televizyon programı ile ilgili detaylar belli oldu. Ortak yayın açıklamasından sonra Twitter hesabından paylaşım yapan Yıldırım, “Bu yayının tüm İstanbullular için hayırlı olmasını dilerim. “ dedi....



































