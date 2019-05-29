SON DAKİKA! PEDOFİLİ İÇEREN İFADELERİN BULUNDUĞU KİTABIN YAZARI VE YAYINCISI SERBEST BIRAKILDI
“Zümrüt Apartmanı“ adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez 'müstencenlik' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yayınevi sahibi Alaattin Topçu da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.
Kaynak: haberinburada....
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