Slimani, Sporting Lizbon’A Dönüyor
Quaresma’Dan Çok Konuşulacak Transfer Sözleri: Ben Satılık İnsan Değilim
A Milli Takım’Da Cenk Tosun Şoku! 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
İlişki Yaşadığı Kadını Boğarak Öldürdü, Polise Gidip ’Cesedi Alın’ Dedi
Brexit, Cameron’Dan Sonra May’İ De Yedi! İngiltere’De Bilişim Sektöründe Açık Artabilir
Süleyman Soylu: Suriyelileri Bayramda Gönderme Politikasını Biz Oluşturduk
İstanbul’Da Lgs’Ye Girecek Öğrencilere Ulaşım Ücretsiz Olacak
Zihinsel Engelli Ağabeyi Tarafından Dövülen Beritan’In Dramı Yürek Burktu
Eski Sevgilisinin Çirkin Tuzağına Dayanamayan 2 Çocuk Annesi Kadın, Kendini Astı
Genetiği Değiştirilmiş Mantarlar Sıtma Taşıyan Sivrisinekleri Hızla Öldürebiliyor
Son Dakika! Pedofili İçerikli Kitabın Yazarı Ve Yayınevi Sahibi Hakkında Hapis İstemiyle Dava Açıldı
Muhammet Demir Başakşehir’E Transfer Oldu
Şarkıcı Tuğba Ekinci’Den Dikkat Çeken Ekrem İmamoğlu Paylaşımı: Pamuk Prens
Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri’Ni Gezdi
Fenerbahçe’Den 40 Milyon Euroluk Tarihi Operasyon
Şişme Trambolin Rüzgarın Etkisiyle Ters Devrildi: 3 Çocuk Ağır Yaralandı
Nihat Özdemir’Den Hamit Altıntop Bombası!
Tunceli Kırsalında Görülen Vaşak Kent Merkezine İndi
Fenerbahçe’Den Ayrılan Soldado’Yu Şoke Eden Teklif
Emeklilerin Bayram İkramiyeleri Hesaplara Yatırıldı

Son Dakika! Pedofili içerikli kitabın yazarı ve yayınevi sahibi hakkında hapis istemiyle dava açıldı

SON DAKİKA! PEDOFİLİ İÇERİKLİ KİTABIN YAZARI VE YAYINEVİ SAHİBİ HAKKINDA HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Son dakika! Zümrüt Apartmanı adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar, kitabı basan yayınevi sahibi Alaattin Topçu hakkında 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 17:20
Puan Ver : Son Dakika! Pedofili İçerikli Kitabın Yazarı Ve Yayınevi Sahibi Hakkında Hapis İstemiyle Dava Açıldı(6/10)2

Zümrüt Apartmanı adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez hakkında 'müstehcenlik' suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar, kitabı basan yayınevi sahibi Alaattin Topçu hakkında da 'müstehcen yayın yapmak' suçlamasıyla 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Son  Dakika  Pedofili  İçerikli  Kitabın  Yazarı  Ve  Yayınevi  Sahibi  Hakkında  Hapis  
İstemiyle  Dava  Açıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER