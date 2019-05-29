Bb Erzurumspor’Da Hamza Hamzaoğlu İle Yollar Ayrıldı
Dua Lipa, Cesur Paylaşımıyla Yine Olay Yaratmayı Başardı!
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi İçin Ali Koç İle Görüştüklerini Açıkladı.
Erdoğan: İstanbul’U Kaybetmenin Acısını İçlerinden Atamayanlar Var
Barack Obama’Dan Çarpıcı Lionel Messi Yorumu
Pençe Harekatı’Nda Şehit Olan Askerlerimiz Memleketlerine Uğurlandı
Son Dakika! Van’Da, Balık Tutarken Düştüğü Çayda Kaybolan Liseli Murat’In Cansız Bedenine Ulaşıldı
Üsküdar’Da İnşaat Çalışmasında Tarihi Kalıntılar Bulundu
Yabancı Uyruklu 2 Kişi Sokak Ortasında Dövdükleri Adamı Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü
Abdullah Avcı, Arda Turan’I Beşiktaş’A İstiyor İddiası!
Son Dakika! Pedofili İçerikli Kitabıyla Büyük Tepki Toplayan Yazarının İfadesi Ortaya Çıktı
Yeni Görevine Atanan Bülent Arınç’In Alacağı Maaş Belli Oldu!
İskorpitin Görüntüsüne Bakan Kaçıyor, Tadan Bırakamıyor
Deutsche Bank Hisseleri Tarihin En Düşük Düzeyine Geriledi
Şenol Güneş: Fransa’Yı Yenmek İçin Her Şeyi Yapacağız
Son Dakika! Sabah Saatlerinde Cezaevine Giren Gazeteci Kadri Gürsel Tahliye Oldu
Beşiktaş’Tan Choupo-Moting Bombası!
Beşiktaş, Adem Ljajic’İ Kap’A Bildirdi!
Düğün Sabahı Eşini Öldüren Kocanın Akıl Sağlığı Yerinde Çıktı
’Kafa Keseceğim’ Diyen Suriyeli Hakkında Karar Çıktı

SON DAKİKA! PEDOFİLİ İÇERİKLİ KİTABIYLA BÜYÜK TEPKİ TOPLAYAN YAZARININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI


Son Dakika! Pedofili içerikli kitabıyla büyük tepki toplayan yazarının ifadesi ortaya çıktı
Tarih : 29 Mayıs 2019, 22:30
Puan Ver : Son Dakika! Pedofili İçerikli Kitabıyla Büyük Tepki Toplayan Yazarının İfadesi Ortaya Çıktı(5/10)1

Ankara'da, pedofili içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Abdullah Şevki Yurtvermez, savcılık ve hakimlik ifadesinde kendisini savundu. Yurtvermez, ABD'de yaygın olduğunu belirttiği 'kirli gerçeklik' akımına göre kitabı yazdığını ve edebi eser ortaya koymaya çalıştığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Son  Dakika  Pedofili  İçerikli  Kitabıyla  Büyük  Tepki  Toplayan  Yazarının  İfadesi  Ortaya  
Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER