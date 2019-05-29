SON DAKİKA! PEDOFİLİ İÇERİKLİ KİTABIYLA BÜYÜK TEPKİ TOPLAYAN YAZARININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Ankara'da, pedofili içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Abdullah Şevki Yurtvermez, savcılık ve hakimlik ifadesinde kendisini savundu. Yurtvermez, ABD'de yaygın olduğunu belirttiği 'kirli gerçeklik' akımına göre kitabı yazdığını ve edebi eser ortaya koymaya çalıştığını söyledi.
Kaynak: haberinburada....
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