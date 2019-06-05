SON DAKİKA! PENÇE HAREKATI’NDA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 40 OLDU
Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe Harekatı 10. günde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu....
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