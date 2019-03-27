Son dakika! MİT ve TSK'nın ortak düzenlediği operasyonda, PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Rıza Altun ağır yaralandı. Kandile yapılan hava harekatında terör örgütünün sözde elebaşlarından Altun'un vurulduğu anın görüntüleri de ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan ortak operasyonda, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun Kandil'e yapılan hava harekatıyla vuruldu. PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Altun'un vurulduğu operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaynak: haberinburada....