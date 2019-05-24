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SON DAKİKA! PKK’LI TERÖRİSTLERDEN HAVANLI SALDIRI: 1 ASKER ŞEHİT


Son Dakika! PKK’lı Teröristlerden Havanlı Saldırı: 1 Asker Şehit
Tarih : 24 Mayıs 2019, 15:30
Puan Ver : Son Dakika! Pkk’Lı Teröristlerden Havanlı Saldırı: 1 Asker Şehit(7/10)3

Hakkari'nin Derecik ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde, PKK'lı teröristler, iş makineleriyle yol yapım çalışmasında bulunan işçilere havanlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda, bölgede görevli 1 asker şehit oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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