SON DAKİKA! RUSYA: TÜRKİYE’YE S-400 SEVKİYATINI TEMMUZ AYINDA PLANLIYORUZ
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, ABD Temsilciler Meclisi'nin S-400'leri alması halinde Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması ve yaptırımların devreye girmesini öngören karar tasarısını onaylamasının ardından, savunma sistemlerinin sevkiyatının planlandığı gibi Temmuz ayında gerçekleştirileceğini ifade etti.
Kaynak: haberinburada. ....
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