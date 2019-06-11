Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, ABD Temsilciler Meclisi'nin S-400'leri alması halinde Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması ve yaptırımların devreye girmesini öngören karar tasarısını onaylamasının ardından, savunma sistemlerinin sevkiyatının planlandığı gibi Temmuz ayında gerçekleştirileceğini ifade etti.

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