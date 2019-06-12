Son dakika! Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Erkhov, “Rusya'nın S-400 konusundaki pozisyonunda değişiklik yok, değişmeyecek. Rusya olarak, Türkiye'ye karşı bazı taahhütlerde bulunduk. Bunları yerine getireceğiz.“ dedi.