Saadet Partisi, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yine kendi adayı Necdet Gökçınar'la girme kararı aldı. Necdet Gökçınar, 31 Mart yerel seçimlerinde 103 bin 300 oy almıştı.

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