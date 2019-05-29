SON DAKİKA! SABAH SAATLERİNDE CEZAEVİNE GİREN GAZETECİ KADRİ GÜRSEL TAHLİYE OLDU
Gazeteci Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasında “Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme“ suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının infazı için yeniden cezaevine gönderilen Kadri Gürsel'in tahliyesine karar verildi.
Kaynak: haberinburada. ....
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