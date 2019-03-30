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Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı

SON DAKİKA! SEÇİM PROPAGANDA YASAKLARI RESMEN BAŞLADI

Son dakika! Saat 18.00 itibariyle seçim yasakları başladı. Yarın saat 21.00'e kadar seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapmak yasak.

Tarih : 30 Mart 2019, 18:20
Puan Ver : Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı(10/10)6

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. . ....

















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