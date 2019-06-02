SON DAKİKA! TOTTENHAM’I 2-0 YENEN LİVERPOOL, ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU OLDU
Son dakika! Liverpool, Şampiyonlar Ligi Finali'nde Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Wanda Metropolitano'da oynanan mücadelede Liverpool'a Şampiyonlar Ligi Kupasını getiren golü 2. dakikada penaltıdan Salah ve 87. dakikada Origi kaydetti....
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