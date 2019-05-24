Beyaz Saray'ın bahçesinde Japonya'ya hareketinden önce basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Trump, İran'la ilgili yeni adımını değerlendirdi. Trump, bölgeye gönderilecek yaklaşık bin 500 kişilik ilave askeri gücün çoğunlukla Ortadoğu'daki Amerikan askerlerini ve görevlilerini “koruma“ görevi göreceğini ifade etti. Söz konusu ilave asker kararıyla ilgili detayların Pentagon tarafından açıklanması bekleniyor....



































