SON DAKİKA! TRUMP’IN GOLAN TEPELERİ KARARINA ERDOĞAN’DAN TEPKİ: İŞGALİN MEŞRULAŞMASINA İZİN VERMEYİZ
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan “Talihsiz bir açıklama, bölgeyi yeni bir krizin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz“ dedi.
İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararına tepki gösterdi. Erdoğan, “Trump'ın Golan Tepeleri'yle ilgili talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin gerilimin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz, veremeyiz“ dedi....
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