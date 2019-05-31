Son dakika! Uber, İstanbul'da Uber XL faaliyetlerini bugün itibariyle durdurma kararı aldı. Uber'den hizmet almak isteyenler sarı ve turkuaz renkli taksileri tercih edecek.

Türkiye'de ticari taksi sahipleri tarafından istenmeyen Uber, hizmetlerinde değişikliğe giderek XL faaliyetlerini durdurdu. Bundan böyle Uber çağıracak olanlar sarı ya da turkuaz renkli ticari taksilerle seyahat edecek.

Kaynak: haberinburada....