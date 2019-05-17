Milli Eğitim Bakanlığı, liselerdeki yeni öğretim sisteminin detaylarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yarın kamuoyuna açıklanacak yeni eğitim sisteminde ders sayısı azalacak ve öğrenciler ders seçebilecek. Ayrıca liselerde kariyer ofisleri olacak....



































