SON DAKİKA! YILDIRIM İLE İMAMOĞLU’NUN CANLI YAYIN PROGRAMI TRT’DE OLACAK
Son dakika! Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Milleti İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı canlı yayın programı TRT ekranlarında olacak.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun buluşması TRT ekranlarında olacak.
Kaynak: haberinburada. ....
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