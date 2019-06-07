Şenol Güneş Ateşi Yaktı: Fransa Maçında Kaybedecek Hiçbir Şeyimiz Yok
Hakem, Kendisini İten Taraftarı Tek Yumrukta Yere Serdi
Çaya Uçan Otomobildeki 3 Kişi Ölümden Döndü
Son Dakika! Yıldırım İle İmamoğlu’Nun Canlı Yayın Programı Trt’De Olacak
Adana’Da Yürekler Ağza Geldi! 5 Yaşındaki Oğlu Kurtardı
Gören Satın Almak İstiyor! Çıraklık Hayalini, 86 Model Otomobille Gerçekleştirdi
Kalp Krizi Geçiren Sürücü Otobüse Çarptı: 1 Ölü
Transfer Piyasasını Alt Üst Edecek Transfer: Fenerbahçe, Buffon’A Teklif Yaptı
Erken Terhise ’Kademeli’ Formül
Generallere ’Eşek’ Diyen Gazeteci Konuştu: Kimleri Kast Ettiğimiz Açık Değil Mi?
Emniyet Müdürünü Bile Ürküttü! ’42 Yıllık Polisim Böyle Vahşet Görmedim’
Korkutan Uyarı: Futbol Sahası Büyüklüğündeki Gök Taşı 3 Ay Sonra Dünya’Ya Çarpabilir
Çocukların Kavgası İki Aile Arasında Büyüdü! Kavga Ettikleri Ailenin Evini Ateşe Verdiler
Eskort Sitesinden Tanıştığı Kadını, Transseksüel Olduğunu Öğrenince Parke Taşıyla Dövdü
S-400 Ve F-35 Krizi: Abd Yeni Türk Pilotlara F-35 Eğitimi Vermeme Kararı Aldı
2 Ayrı Anket Şirketinden 23 Haziran Tahmini: İmamoğlu Önde Gidiyor
Son Dakika! Chp Milletvekili Kazım Arslan, Hayatını Kaybetti
Ters Laleleri Koparıp Götüren 3 Kişiye 180 Bin Tl Para Cezası Kesildi
Rus Oyuncu Adayından Erol Köseye Taciz Suçlaması: Her Yerini Rahatlatırım!
Fiziğiyle Hayran Bırakan Jennifer Lopez’İ Yırtmacı Ele Verdi

Son dakika! Yıldırım ile İmamoğlu’nun canlı yayın programı TRT’de olacak

SON DAKİKA! YILDIRIM İLE İMAMOĞLU’NUN CANLI YAYIN PROGRAMI TRT’DE OLACAK

Son dakika! Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Milleti İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı canlı yayın programı TRT ekranlarında olacak.

Tarih : 07 Haziran 2019, 12:20
Puan Ver : Son Dakika! Yıldırım İle İmamoğlu’Nun Canlı Yayın Programı Trt’De Olacak(6/10)2

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun buluşması TRT ekranlarında olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Son  Dakika  Yıldırım  İle  İmamoğlu’Nun  Canlı  Yayın  Programı  Trt’De  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER