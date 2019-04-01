Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven açıklamalarda bulundu. Güven, sisteme kaydı geçirilen oylarda Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu duyurdu. Güven, “Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 159 bin 650, Binali Yıldırım'ın 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlandı....



































