Yüksek Seçim Kurulu (YSK),İstanbul tekrar seçimine dair esasları belirledi. YSK kararına göre, sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesinin seçime katılacakları siyasi partilere talepleri halinde verilmesi kararlaştırıldı. Sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi daha önce siyasi partilere verilmiyordu....



































